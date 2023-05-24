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Сегодня, 15:05

Ведищев рассказал, за счет чего «Локомотив-Кубань» победил ЦСКА в 1/2 финала ЕЛ ВТБ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мнением о том, за счет чего его команда смогла победить московский ЦСКА(4:3) в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

«За счет чего удалось обыграть ЦСКА? За счет командной игры. За счет характера. Очень сложная серия была, семиматчевая. Мы посчитали, что за месяц сыграли 12 игр. Учитывая нашу логистику, нагрузка серьезная. Конечно, где-то были чуть удачливее. Мы смогли сломать стереотипы. В принципе нет команд, которых ты не можешь обыграть. Все зависит от твоей готовности и ментальности», — приводит слова Ведищева «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 в розыгрыше Единой лиги ВТБ принимали участие 12 команд. Чемпионом стал УНИКС, который обыграл в финальной серии плей-офф «Локомотив-Кубань» (4-1).

Источник: https://www.championat.com/basketball/news-5113587-andrej-vedischev-rasskazal-za-schyot-chego-lokomotiv-kuban-pobedil-cska-v-1-2-finala-el-vtb.html
баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Андрей Ведищев
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