Ведищев и Пистиолис будут тренерами команд на Матче звезд Единой лиги ВТБ

Главными тренерами команд на Матче звезд Единой лиги ВТБ-2025 станут Андрей Ведищев («Локомотив-Кубань») и Андреас Пистиолис (ЦСКА), сообщает пресс-служба лиги.

Ведищев возглавит команду «Хозяева», а Пистиолис — команду «Гости».

Ранее «СЭ» традиционно поучаствовал в определении составов на Матч всех звезд.

Мероприятие пройдет 16 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. «Хозяев» будут представлять звездные российские игроки Единой лиги ВТБ. В составе второй команды выступят лучшие иностранные баскетболисты чемпионата.