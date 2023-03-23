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Сегодня, 10:50

Ватутин заявил, что Швед должен вернуться в строй к играм плей-офф Единой лиги ВТБ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что защитник клуба Алексей Швед должен вернуться в строй к матчам плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Рассчитываем, что Швед вернется к матчам плей-офф», — приводит слова Ватутина ТАСС.

Швед является самым результативным игроком ЦСКА в текущем сезоне, в среднем за матч он набирает по 17 очков. В феврале россиянин получил травму, которая не позволила ему сыграть в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ.

В текущем сезоне ЦСКА выиграл 29 матчей из 31 и досрочно занял первое место в регулярном чемпионате.

Источник: https://tass.ru/sport/17346625
БК ЦСКА
Алексей Швед
Андрей Ватутин
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