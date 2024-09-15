Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:41

Ватутин считает, что Единой лиге ВТБ стоит рассмотреть возможность проведения суперкубка не в Москве

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент московского баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин оценил организацию Суперкубка Единой лиги ВТБ-2024.

«Спасибо организаторам, что в наше непростое время смогли не просто провести турнир, но и найти возможность пригласить очень достойные команды из-за рубежа — один из них участник Евролиги, второй — полуфиналист прошлогоднего Еврокубка. Формат из шести команд позволяет сделать продолжительный праздник баскетбола», — приводит ТАСС слова Ватутина.

Он также отметил, что было приятно увидеть много знакомых лиц как из Москвы, российских регионов, так и иностранных гостей.

«Может быть, в будущем стоит рассмотреть возможность проведения Суперкубка Единой лиги ВТБ не в столице, но я уверен, что лига тут примет правильное решение», — добавил президент московского клуба.

14 сентября ЦСКА со счетом 87:72 обыграл УНИКС в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ. Турнир проходил на «ВТБ-Арене» в Москве. В нем также приняли участие российские «Зенит», «Локомотив-Кубань», сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Бешикташ».

Источник: ТАСС
Баскетбол
БК ЦСКА
Андрей Ватутин
Читайте также
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
Селена Гомес призналась, что не может иметь детей
Песков заявил о достаточных возможностях ВС РФ и их экономической поддержке
«Динамо» Махачкала – «Спартак», 15 сентября 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура РПЛ сезона 2024/2025
Семь боевиков ВСУ сдались в плен на курском направлении за сутки
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин
Популярное видео
Третье подряд поражение «Металлурга»
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
Первый гол Матвея Мичкова, уверенная игра «Лады»
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
СКА вне зоны плей-офф
Победы «Салавата» и проблемы судей
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости