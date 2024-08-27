Ватутин рассказал, почему заморозилось строительство новой арены ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» отметил, что у него нет хороших новостей по строительству новой арены.

— Почему заморозилось строительство домашней арены? Есть ли какие-то новости об этом?

— К сожалению, хороших новостей по этому вопросу нет. Работы по строительству нашей новой арены приостановлены. Новый комплекс строится не только для баскетбольного клуба, часть здания предусмотрена для нужд «большого ЦСКА». Участок земли принадлежит Министерству обороны, которое в свое время заключило договор о постройке комплекса с нашим владельцем, компанией «Норникель». Была выбрана определенная форма взаимодействия, основное финансирование легло на плечи «НН». В силу известных событий и перемен в МО уже более четырех месяцев стороны не могут подписать очередные плановые соглашения по проведению работ и тем самым продолжить стройку. Нашим владельцем предпринимается максимум усилий для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, за последние месяцы прошел ряд совещаний с новыми руководителями МО, курирующими спорт и строительство. На сегодня ничего не подписано, и стройка по-прежнему заморожена. Желание возобновить строительство есть у всех причастных, но в конкретные действия это пока не реализовано. Надеюсь, окончание отпускного периода активизирует рабочие процессы.

— Вы много раз отмечали, что клубу тяжело «жить» на три локации. Изменится ли ситуация в новом сезоне?

— До появления нашего собственного здания других способов жизнедеятельности нет. Продолжим работать по прежней схеме. Хотя и она стала сложнее после того, как летом во время урагана залило тренировочный зал в «Баскет Холле», ремонт там займет не менее двух месяцев, — сказал Ватутин «СЭ».

УСК ЦСКА был снесен в мае 2022 года,

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