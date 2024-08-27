Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:45

Ватутин рассказал, почему заморозилось строительство новой арены ЦСКА

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» отметил, что у него нет хороших новостей по строительству новой арены.

— Почему заморозилось строительство домашней арены? Есть ли какие-то новости об этом?

— К сожалению, хороших новостей по этому вопросу нет. Работы по строительству нашей новой арены приостановлены. Новый комплекс строится не только для баскетбольного клуба, часть здания предусмотрена для нужд «большого ЦСКА». Участок земли принадлежит Министерству обороны, которое в свое время заключило договор о постройке комплекса с нашим владельцем, компанией «Норникель». Была выбрана определенная форма взаимодействия, основное финансирование легло на плечи «НН». В силу известных событий и перемен в МО уже более четырех месяцев стороны не могут подписать очередные плановые соглашения по проведению работ и тем самым продолжить стройку. Нашим владельцем предпринимается максимум усилий для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, за последние месяцы прошел ряд совещаний с новыми руководителями МО, курирующими спорт и строительство. На сегодня ничего не подписано, и стройка по-прежнему заморожена. Желание возобновить строительство есть у всех причастных, но в конкретные действия это пока не реализовано. Надеюсь, окончание отпускного периода активизирует рабочие процессы.

— Вы много раз отмечали, что клубу тяжело «жить» на три локации. Изменится ли ситуация в новом сезоне?

— До появления нашего собственного здания других способов жизнедеятельности нет. Продолжим работать по прежней схеме. Хотя и она стала сложнее после того, как летом во время урагана залило тренировочный зал в «Баскет Холле», ремонт там займет не менее двух месяцев, — сказал Ватутин «СЭ».

УСК ЦСКА был снесен в мае 2022 года,

Полностью интервью Андрея Ватутина читайте на сайте «СЭ».

Баскетбол
БК ЦСКА
Андрей Ватутин
3
0
Читайте также
Международный день бокса отметят 27 августа
Судейские ошибки в матчах 6-го тура РПЛ
Арест Павла Дурова стал новым витком гибридной войны. И вот почему
Новый допинг-скандал в фигурном катании. Фигуристка Юлии Липницкой отстранена на пять лет, причем тут "Ангелы Плющенко"
ВС РФ нанесли групповой удар «Кинжалами» по военным объектам Украины
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент ЦСКА рассказал, что клубу отказали в участии в предсезонном турнире по политическим причинам
Новости
RSS RSS
Все новости