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Сегодня, 16:45

Ватутин рассказал, что российские клубы столкнулись с проблемой выплаты зарплат иностранным игрокам

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» отметил, что из-за инфляции рубля валютные возможности клуба сокращаются.

— Из лидеров команды прошлого сезона с кем сложнее всего было договориться о новом контракте? Или все были готовы остаться? Интереснее всего узнать о Мело Тримбле и Амате Мбае, на которых очевидно был спрос.

— У нас сложилась такая классная команда, такой коллектив, что никого уговаривать не пришлось. Практически все сразу после окончания финала выразили желание остаться, постараться вместе защитить титул. Потому даже не знаю ни о каком интересе к парням со стороны, приоритет тут был однозначный.

— Понятно, что после чемпионского сезона все хотят прибавку. Сильно ли увеличился зарплатный фонд в нынешнее межсезонье? Можно в процентном соотношении.

— Зарплатный фонд не увеличился. Курс валют растет, в следующем году вводится прогрессивная шкала НДФЛ, то есть будут повышены налоги на высокие зарплаты, плюс инфляция. Потому даже при всех усилиях собственника по сохранению бюджета в рублях на прежнем уровне наши валютные возможности фактически сокращаются. Конечно, есть прогнозируемые цифры, но называть их пока не стану. В текущих условиях можно только поблагодарить менеджмент, справляющийся со сложностями и поддерживающий высочайший организационный уровень, и игроков, понимающих ситуацию и считающих выступления за ЦСКА честью и удовольствием.

На этом фоне мы сохранили 90% основной ротации и приобрели качественных новичков. Третий год учимся работать в условиях отсутствия еврокубков, давления тех или иных ограничений и санкций. В частности, после недавнего решения одного из немногих банков, осуществлявшего валютные платежи на Запад, большинство российских спортивных клубов снова столкнулись с проблемой выплаты зарплат иностранным игрокам и тренерам. Будем искать выход из положения, прорабатываем варианты с коллегами, — сказал Ватутин «СЭ».

Полностью интервью Андрея Ватутина читайте на сайте «СЭ».

Баскетбол
БК ЦСКА
Андрей Ватутин
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