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Сегодня, 17:15

Ватутин прокомментировал самоназначение Ведищева на пост тренера «Локо»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» заявил, что ему сложно представить, как совмещать позиции руководителя клуба и главного тренера.

— Андрей Ведищев стал главным тренером «Локомотива-Кубань». Сразу поверили в это? У вас когда-нибудь появлялось желание потренировать команду?

— Это было смелое и неожиданное решение, но Андрей так много сделал для «Локо» и краснодарского баскетбола, что заслужил право на любые эксперименты. Помню его отличным и думающим игроком, который впоследствии стал успешным менеджером. Хочу пожелать удачи, мы все будем с любопытством смотреть за его работой, да и для Лиги это хороший информационный повод. По мне, в целом руководство клубом и тренерство одновременно выглядит как непосильный груз, чем-то придется жертвовать. В этом отчасти ответ на второй вопрос, помимо того, что у меня в принципе нет такого баскетбольного бэкграунда, как у Андрея Ведищева.

— Ваше мнение об изменении формата чемпионата Единой лиги? Теперь участие в Кубке России неактуально для команд высшего дивизиона?

— Мы предлагали играть в четыре круга еще год назад — это позволило бы сделать более плотный и ритмичный календарь плюс дать больше возможностей молодым баскетболистам. Потому, естественно, изменение оцениваем положительно. Что касается Кубка России, здесь основная причина — разные регламенты использования иностранных игроков, необходимость выступать, по сути, двумя разными составами и доукомплектовываться за счет молодежки. Наш выбор — как раз полноценное участие ЦСКА-2. Для дублеров такой опыт гораздо важнее, — сказал Ватутин «СЭ».

Полностью интервью Андрея Ватутина читайте на сайте «СЭ».

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Андрей Ватутин
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