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Сегодня, 23:20

Ватутин: «Мы давно не выигрывали Суперкубок. Это приятные эмоции»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Андрей Ватутин (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» назвал главные факторы уверенной победы над УНИКСом в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ (87:72).

«Перед предсезонным турниром всегда удобно сказать две версии, — отметил «СЭ» Ватутин. — Если ты выигрываешь, то говоришь как это здорово. Какой сильный турнир, какие классные соперники. Если проигрываешь, то отмечаешь — это один из этапов подготовки, мы сделаем выводы, станем лучше. Так что спасибо ребятам, они дали мне использовать первую версию (смеется). Если серьезно, то мы давно не выигрывали Суперкубок. Это приятные эмоции. Все три игры были сложные, и мне кажется, что та энергия игроков, то желание победить, настраивает на оптимистичный лад. Понятно, в финале сказалась травма Найта во второй четверти. Это поменяло ротацию. Плюс у них не было Лабери, а это важнейший игрок в системе Перасовича. Стоит признать, что пока команды не в одинаковой степени готовности.

Я рад за ребят, рад за Андреаса [Пистиолиса], который взял второй титул в российской карьере. Спасибо Лиге за то, что она пригласила две серьезные иностранные команды в таких непростых условиях. Получился турнир хорошего уровня. И все четыре российские команды показали, что в новом сезоне они будут реальными претендентами на Кубок Белова. Отдельно хочу сказать спасибо своему другу Димитрису [Итудису], который выступил мои психологом. Когда разница стала два очка он успокаивал меня, говорил: «Не волнуйся, ЦСКА уверенно выиграет». Так что я действительно сегодня понял, что он разбирается в баскетболе (смеется)», — сказал Ватутин.

ЦСКА выиграл второй Суперкубок в своей истории. Столько же трофеев у «Зенита».

 
Баскетболисты ЦСКА. «Считаю, что в профессиональном спорте нет незаслуженных денег». Слова босса ЦСКА

 

БК УНИКС
БК ЦСКА
Андрей Ватутин
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