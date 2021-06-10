Ватутин прокомментировал победу ЦСКА в Единой лиге ВТБ
Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о чемпионстве клуба в Единой лиге ВТБ. Армейцы в финальной серии обыграли УНИКС со счетом 3-0.
«Приятно выиграть кубок при своих болельщиках, и приятно так достойно проводить этот зал. Так сложились обстоятельства, что его разрушают, но жизнь продолжается. Поздравляю болельщиков с достойным завершением очень непростого сезона. Мы завершили регулярный чемпионат четвертыми — впервые в истории, но закончил ЦСКА на том месте, на котором и полагается», — приводит слова Ватутина ТАСС.
ЦСКА стал 11-кратным победителем Единой лиги ВТБ. Третий матч финальной серии с УНИКСом (89:81) стал последним для армейцев в УСК ЦСКА имени А. Я. Гомельского, который летом будет снесен.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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