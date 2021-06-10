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Ватутин прокомментировал победу ЦСКА в Единой лиге ВТБ

22:11
Андрей Ватутин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Ватутин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о чемпионстве клуба в Единой лиге ВТБ. Армейцы в финальной серии обыграли УНИКС со счетом 3-0.

«Приятно выиграть кубок при своих болельщиках, и приятно так достойно проводить этот зал. Так сложились обстоятельства, что его разрушают, но жизнь продолжается. Поздравляю болельщиков с достойным завершением очень непростого сезона. Мы завершили регулярный чемпионат четвертыми — впервые в истории, но закончил ЦСКА на том месте, на котором и полагается», — приводит слова Ватутина ТАСС.

ЦСКА стал 11-кратным победителем Единой лиги ВТБ. Третий матч финальной серии с УНИКСом (89:81) стал последним для армейцев в УСК ЦСКА имени А. Я. Гомельского, который летом будет снесен.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11623011

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