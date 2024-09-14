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Сегодня, 23:35

Ватутин: «Если бы у «Црвены Звезды» играли все лидеры, результат всего турнира мог бы быть другой»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Андрей Ватутин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» отметил, что «Црвена Звезда» сыграла в Суперкубке-2024 не в оптимальном составе.

— Приз MVP турнира получил Алекса Аврамович. Серб уже начал отрабатывать свои деньги?

— Считаю, в профессиональном спорте нет незаслуженных денег. Все получают то, что заслужили. Надеюсь, Алекса даст нам многое. Напомню, мы выиграли прошлый сезон командой. И сейчас идет работа тренерского штаба, чтобы Аврамович стал одним из пазлов нашего коллектива.

Надеюсь, все получится, но не надо рассчитывать, что приехал волшебник, который в одиночку будут вытаскивать для нас все важные матчи. Мы побеждали как команда, уступаем как команда. Надо оставаться единым коллективом при любом раскладе. Будет команда, придут и успехи.

— Расстроило, что в составе «Црвены Звезды» не приехал Милош Теодосич и Джоэл Боломбой?

— Честно, не сомневался, что Боломбой не приедет. Если говорить про Милоша, то он действительно серьезно заболел, желаем ему скорейшего выздоровления. В целом могу сказать, что если бы у «Црвены Звезды» в Москве играли Теодосич, Недович и Гедрайтис, то результат всего турнира мог бы быть другой. Мой друг Яннис Сферопулос (работал в ЦСКА ассистентом Этторе Мессины — Прим «СЭ».) сделал хорошую команду, желаю им удачи в Евролиге., — сказал «СЭ» Ватутин.

ЦСКА победил УНИКС в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ — 87:72.

Самым результативным игроком встречи стал защитник казанцев Тони Тэйлор, набравший 19 очков. Армейцы второй Суперкубок в своей истории. Столько же трофеев у «Зенита».

Баскетболисты ЦСКА. «Считаю, что в профессиональном спорте нет незаслуженных денег». Слова босса ЦСКА

ФК Црвена Звезда
ФК ЦСКА (Москва)
Андрей Ватутин
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