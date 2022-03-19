Ватутин об уходе тренера Пистиолиса: «Не сомневался, что этот день когда-нибудь придет»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением об уходе из команды тренера Андреаса Пистиолиса. Помощник главного тренера красно-синих Димитриса Итудиса возглавил турецкий «Галатасарай».

«Не сомневался, что этот день когда-нибудь придет. Для всей баскетбольной Европы давно очевидно, что Пистиолис обладает достаточными знаниями, талантом, опытом, стремлением развиваться, чтобы стать отличным главным тренером. Работать с Андреасом было удовольствием еще и потому, что он замечательный человек и семьянин, интересный собеседник, классный специалист, пользовавшийся большим уважением игроков и коллег. Решение о переходе никак не связано с нынешней политической ситуацией, тренеру Пистиолису поступило предложение, от которого не следует отказываться, и клуб с пониманием отнесся к такой возможности. Желаю Андреасу всего самого лучшего на следующем этапе карьеры. Уверен, наши пути еще не раз пересекутся», — цитирует Ватутина сайт ЦСКА.

Пистиолис выступал в качестве главного тренера ЦСКА в предсезонке-2020 и трех матчах нынешнего сезона.