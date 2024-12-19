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Сегодня, 18:30

Ватутин допустил, что изоляция российского спорта может растянуться на 40 лет

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» скептически высказался о возвращении российских команд на международную арену.

«Надо смотреть картину в целом, поэтому позволю себе выйти за рамки баскетбола. Весьма вероятно, что нас ждут годы, а возможно, и десятилетия военно-политического противостояния России с Западом, — подчеркнул Ватутин. — Найдутся ли в этих условиях хотя бы какие-то варианты спортивных связей — большой вопрос. В период холодной войны, за исключением двух зеркально пропущенных Олимпиад, в 1980 и 1984 годах, спортивные контакты все же полноценно сохранялись.

В советские годы, несмотря на противостояние двух империй, соревнования проводились в полном объеме, пусть они и были предельно идеологизированными. Спортивные успехи демонстрировали превосходство политико-экономического строя и образа жизни. В свое время перерыв между выступлениями нашей команды на Олимпиадах составил очень серьезный срок. В Стокгольме в 1912 году последний раз соревновалась Российская империя, а вот в следующий раз сборная СССР отправилась на Олимпиаду спустя целых 40 лет, в Хельсинки в 1952-м.

Конечно, это было иное время — революция, Гражданская война, потом долгие годы восстановления, потом снова война... Некоей разрядкой был визит советских футболистов в Англию в 1945 году, но полноценного возвращения пришлось ждать еще семь лет. История в целом циклична, и время разрядки непременно наступит, но как все это будет выглядеть в реальности, сказать не могу».

ЦСКА, несмотря на статус акционера Евролиги, был отстранен от турнира после начала СВО в 2022 году.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин, рендер новой арены. «Если недостроенная арена в таком состоянии простоит зиму, ее проще будет снести». Интервью Ватутина

БК ЦСКА
Андрей Ватутин
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