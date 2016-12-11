Василий Карасев: "С УНИКСом не справились ни "большие", ни "маленькие" "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (84:95) отметил, что его команда не смогла хорошо сыграть в защите. По словам наставника, без этого компонента игры невозможно побеждать таких соперников. Для питерцев это поражение стало первым домашним в этом турнире.

— Чтобы побеждать такие команды, необходимо, прежде всего, действовать хорошо в защите, но сегодня мы сыграли плохо, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Карасева. - Не справился никто: ни "большие", которые проиграли все спорные мячи под кольцом, ни "маленькие", которые позволяли забивать с периметра с фолами. Не скажу, что команда была уставшая, но психологическое давление, особенно после того, как травму получил Маркович, сделало все гораздо сложнее. Если ты не обиваешься в защите, то у тебя нет возможности совершить быстрые отрывы, и мы скатились на позиционную игру. По такому матчу игроки УНИКСа выглядели смелее, а у нас не нашлось никого, кто бы смог взять игру на себя.

— Можно сказать, что сегодня была очень жесткая игра? Валиеву выбили зуб, Маркович получил травму ноги.

— К этому нужно быть готовым, если хочешь играть на высоком уровне. Не бывает такого, что одна команда играет жестко, а ты думаешь, что тебе просто отдадут мяч. Мы будем работать над этим компонентом, потому что на текущий момент у нас не так много игроков, которые сильны в защите 1 в 1. Вихрова продавливали, я уже не говорю про Тулсона. Сергеева хватает на периметре, но есть проблемы под кольцом. Стараемся компенсировать это командными действиями, но такие игроки, как Лэнгфорд или Колом, пробивают и двойные заслоны. Пока играл Маркович, было полегче.