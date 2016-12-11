22:55 11 декабря | БАСКЕТБОЛ — Единая лига ВТБ

Василий Карасев: "С УНИКСом не справились ни "большие", ни "маленькие" "Зенита"

0
0
0

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против УНИКСа (84:95) отметил, что его команда не смогла хорошо сыграть в защите. По словам наставника, без этого компонента игры невозможно побеждать таких соперников. Для питерцев это поражение стало первым домашним в этом турнире.

— Чтобы побеждать такие команды, необходимо, прежде всего, действовать хорошо в защите, но сегодня мы сыграли плохо, - приводит пресс-служба "Зенита" слова Карасева. - Не справился никто: ни "большие", которые проиграли все спорные мячи под кольцом, ни "маленькие", которые позволяли забивать с периметра с фолами. Не скажу, что команда была уставшая, но психологическое давление, особенно после того, как травму получил Маркович, сделало все гораздо сложнее. Если ты не обиваешься в защите, то у тебя нет возможности совершить быстрые отрывы, и мы скатились на позиционную игру. По такому матчу игроки УНИКСа выглядели смелее, а у нас не нашлось никого, кто бы смог взять игру на себя.

— Можно сказать, что сегодня была очень жесткая игра? Валиеву выбили зуб, Маркович получил травму ноги.

— К этому нужно быть готовым, если хочешь играть на высоком уровне. Не бывает такого, что одна команда играет жестко, а ты думаешь, что тебе просто отдадут мяч. Мы будем работать над этим компонентом, потому что на текущий момент у нас не так много игроков, которые сильны в защите 1 в 1. Вихрова продавливали, я уже не говорю про Тулсона. Сергеева хватает на периметре, но есть проблемы под кольцом. Стараемся компенсировать это командными действиями, но такие игроки, как Лэнгфорд или Колом, пробивают и двойные заслоны. Пока играл Маркович, было полегче.

Дополнительная информация

http://basket.fc-zenit.ru/news/71112.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ