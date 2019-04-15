Василий Карасев: "Дженнингс разрушил коллектив в "Зените"

Бывший главный тренер "Зенита" Василий Карасев заявил, что разыгрывающий Брэндон Дженнингс оказал негативное влияние на команду.

-Я изначально был категорически против подписания Брэндона и озвучил все возможные риски руководству клуба. В итоге меня не послушали, а все худшие опасения сбылись. Игрок, который сегодня хочет играть, а завтра нет, в одной игре защищается, в другой нет, не может быть полезен для команды. Не спорю, индивидуально он очень сильный. Но игры показали, что если с ним играть жестко, как это, например, сделал "Локомотив" на старте чемпионата, то Дженнингс начинает психовать и только вредить партнерам, - цитируют специалиста "Известия". - Понимаете, не всегда звездные игроки из NBA способны приспособиться к европейскому баскетболу. Мы отчислили Дженнингса, "Локо" расстался с Айзеей Уайтхедом. Но самое главное, когда такой игрок находится в команде, то разрушается коллектив. Дженнингс разрушил коллектив в "Зените", причем это не только мое мнение.

Василий Карасев возглавлял "Зенит" с 2014 по 2018 год.