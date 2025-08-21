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21 августа 2025, 16:00

Вадим Воронцов: «Серхио Родригес — по-прежнему моя ролевая модель»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

16-летний разыгрывающий МБА-МАИ Вадим Воронцов, три года отыгравший в системе «Реала», в интервью «СЭ» рассказал о дружбе с Егором Амосовым и Ильей Фроловым.

— Помимо вас в системе «Реала» в этом сезоне выступал Илья Фролов, который летом здорово проявил себя в составе национальной сборной. Часто пересекаетесь с ним?

— С Ильей я прожил в одной комнате весь прошлый сезон и могу назвать его одним из своих лучших друзей. Этим летом мы с ним пока так и не увиделись, но, может, пересечемся, когда он будет в Москве.

— Егор Амосов также, вероятно, переезжает в «Реал» этим летом. Вы с ним много играли в детстве. Как тебе его потенциал? Тренер сборной U-20 Роман Семернинов отмечал, что Амосов даже талантливее Егора Демина.

— Егор всегда был талантливым парнем, который спокойно себя чувствовал на площадке с ребятами старше его. У него отличное баскетбольное тело и очень хорошие технические навыки для его роста. Не хочу сравнивать его ни с кем, надеюсь, что Амосова ждет отличная карьера.

— Твой отец Вадим Воронцов рассказывал в 2022 году, что прототипом для твоего развития служил Серхио Родригес. Удалось ли тебе лично познакомиться с именитым испанским разыгрывающим?

— С Серхио я часто виделся в зале, когда приходил на бросковые тренировки в выходные. Немного удавалось пообщаться, спросить совета. И да, он по-прежнему моя ролевая модель.

— С кем из основы мадридцев удавалось пообщаться?

— Более плотно — с Уго Гонсалесом и Эли Ндиайе. Но в целом все ребята из основы приветствовали молодых, если мы где-то пересекались.

Вадим Воронцов.«Понимал, что вряд ли буду прогрессировать в «Реале». Вадим Воронцов — о возвращении в Россию

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Вадим Воронцов
Серхио Родригес-Гомес
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