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Сегодня, 16:41

В «Зените» сообщили о подписании контракта с Алексеем Шведом

Микеле Антонов
Корреспондент
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Алексей Швед.
Фото Global Look Press

Председатель совета директоров БК «Зенит» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» сообщил о подписании контракта с Алексеем Шведом.

Ранее «СЭ» сообщал, что совет директоров клуба согласовал контракт с баскетболистом до конца сезона.

«Контракт подписан», — сказал Медведев «СЭ».

В этом сезоне Алексей выступал в чемпионате Китая. В пяти матчах CBA он набирал 6,4 очка, 2,4 подбора и 4,4 передачи за 11,5 минуты на паркете в составе «Шаньси». Спустя два месяца китайский клуб отчислил защитника.

Швед является лучшим бомбардиром (4313 очков) и ассистентом (1311 передач) в истории Единой лиги ВТБ с большим запасом.

БК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
Алексей Швед
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