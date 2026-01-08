Гендиректор «Зенита» Церковный объяснил возвращение Муна: «Мы все время были на связи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал «СЭ» возвращение в петербургский клуб Ксавьера Муна.

— Могли бы вспомнить момент, когда вы вернулись к рассмотрению кандидатуры Муна?

— Мы рассматривали вариант с возвращением Ксавьера с момента получения им травмы. Летом в период трансферной кампании также обсуждали такой вариант в случае его восстановления в запланированные сроки.

— Игрок сразу выразил желание вернуться?

— Ксавьер в прошлом сезоне, несмотря на травму, успел по-настоящему стать частью «Зенита» и завоевать любовь болельщиков. Мы все время были на связи и неоднократно обсуждали перспективы его возвращения, поскольку желание было обоюдное.

— Есть понимание, в какой сейчас он форме после реабилитации?

— В нашем распоряжении подробная медицинская документация и видеозаписи его тренировок и тренировочных игр, на основании которых можно судить о завершении полноценного восстановительного периода. Безусловно, баскетболист без игрового ритма и ему потребуется время для набора кондиций. После прибытия в клуб он пройдет подробное медобследование и биомеханическое тестирование, на основании которых мы получим точное представление о его статусе.

— Когда Мун приедет в Россию?

— Приложим все усилия для скорейшего оформления визы, но праздничные дни этот процесс осложняют.

В прошлом сезоне Мун провел 24 матча за «Зенит», в среднем набирая 13,5 очка, 5 передач и 4 подбора за игру, прежде чем выбыл до конца чемпионата из-за травмы колена в январе 2025-го.