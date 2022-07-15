Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 18:54

В УНИКСе прокомментировали заключение контракта с центровым Джаленом Рейнольдсом

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал заключение контракта с центровым Джаленом Рейнольдсом.

«В лице Рейнольдса мы получили серьезное усиление, потому что позиция пятого номера чрезвычайно важна. Джален обладает опытом выступления в Евролиге и лиге ВТБ. Не сомневаюсь, что он очень поможет нам на обеих сторонах площадки», — цитирует тренера сайт казанцев.

Бывший центровой «Зенита» провел минувший сезон в тель-авивском «Маккаби», набирая в среднем 8,5 очка и 4,5 подбора в матчах Евролиги.

Источник: https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=dzhalen-reynolds--novyy-tsentrovoy-uniksa
БК УНИКС
0
Читайте также
Драка с любовником жены, побег от разъяренного маршала. Какими были женщины великого хоккеиста Боброва
Он отказывал «Милану», общался с Дедом Хасаном и загубил карьеру из-за тройного разрыва крестов. Трагическая судьба спартаковца Александра Козлова, умершего в 29 лет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УНИКС подписал контракт по схеме «1+1» с американским центровым
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости