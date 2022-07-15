В УНИКСе прокомментировали заключение контракта с центровым Джаленом Рейнольдсом

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал заключение контракта с центровым Джаленом Рейнольдсом.

«В лице Рейнольдса мы получили серьезное усиление, потому что позиция пятого номера чрезвычайно важна. Джален обладает опытом выступления в Евролиге и лиге ВТБ. Не сомневаюсь, что он очень поможет нам на обеих сторонах площадки», — цитирует тренера сайт казанцев.

Бывший центровой «Зенита» провел минувший сезон в тель-авивском «Маккаби», набирая в среднем 8,5 очка и 4,5 подбора в матчах Евролиги.