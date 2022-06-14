В «Самаре» рассказали о целях на дебютный сезон в Единой лиге ВТБ

Президент «Самары» Камо Погосян рассказали о целях команды на дебютный сезон в Единой лиге ВТБ.

«Единственная сложность при вхождении в лигу для нас заключалась в том, что нужно было построить арену, которая вмещает не менее пяти тысяч зрителей, — цитирует Погосяна ТАСС. — Как только мы ее построили, мы подали заявку. Нашим главным приобретением стал опытный тренер — Сергей Базаревич. Мы взяли несколько молодых игроков, думаю ставку на молодых сейчас делаем не только мы. По иностранцам будем смотреть, как будет складываться международная ситуация. Думаю, нам будет сложно в первом сезоне, но мы надеемся попасть в плей-офф».

14 июня совет Единой лиги ВТБ включил «Самару» и московский МБА в состав участников на следующий сезон.

Также на заседании совета лиги были утверждены изменения в формате турнира в сезоне-2022/23.