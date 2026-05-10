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В МБА рассчитывают продлить аренду Павла Савкова

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян рассказал о желании сохранить Павла Савкова в составе команды на сезон-2026/27.

Права на российского защитника принадлежат «Баскони».

«Начну с того, что конструкция с приглашением Паши получилась очень взаимовыгодной — и для него, и для «Басконии», и для нас, и вообще для российского баскетбола. Парень, который последние годы был ограничен в игровом времени, здесь получил глоток воздуха и сполна этим воспользовался. Он очень мотивированный. Мы надеемся, что Савков проведет в нашей системе еще как минимум год: это важно и для его становления, и для нас. Потенциально он игрок самого высокого уровня. Будем прикладывать усилия, чтобы он остался в МБА-МАИ», — отметил «СЭ» Кочарян.

Савков набирал в среднем 10,9 очка (второй результат в команде), 2,9 подбора и 2,2 передачи за 20 минут на паркете.

Игорь Кочарян.«Пытаемся разобраться со здоровьем Исмаилова уже не первый год, ситуация сложная». Интервью гендиректора МБА-МАИ

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БК МБА
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