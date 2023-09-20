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20 сентября, 22:50

В МБА прокомментировали переход форварда сборной России в «Самару»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Директор МБА Игорь Кочарян в интервью «СЭ» подчеркнул, что у столичного клуба нет обид на форварда Илью Платонова, который нынешним летом перешел в «Самару».

— Расстроились, что один из лидеров команды в прошлом сезоне Илья Платонов решил уйти в «Самару»?

— Илья выбрал свой путь, захотел поменять вектор. Максим Барашков занял эту позицию, вписался в команду. Нет смысла сожалеть, надо просто дальше работать. Каждый идет своей дорогой. Те, кто хотел — остались, кто нет — нет. Это жизнь. У клуба с Платоновым остались хорошие отношения.

— Получается, что «Самара» может предложить значительно более выгодные условия, чем МБА?

— Видимо, да. Они собирают качественных игроков. У наших клубов разные дороги, но это две большие структуры, которые достаточно успешно развивают баскетбол в России.

В сезоне-2022/23 Единой лиги ВТБ Платонов набирал 7,1 очка и 4,4 подбора в среднем за игру.

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БК МБА
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