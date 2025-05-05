В Единой лиге ВТБ рассказали, какие клубы примут участие в следующем сезоне

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что все клубы, участвующие в текущем сезоне, планируют продолжить выступление и в следующем сезоне и подали соответствующие заявки, однако «Астана», вероятно, будет играть только в молодежном первенстве.

«Лига получила заявки от всех клубов, включая «Самару». Заявка есть и от «Астаны», но она скорее будет выступать в молодежном первенстве. Что касается потенциально новых участников, в том числе Владивостока, то от них заявок не приходило», — рассказал Кущенко ТАСС.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ-2024/25 участвовало 12 клубов. В январе сообщалось, что лига ведет переговоры с руководством Самарской области о возможном банкротстве клуба «Самара».