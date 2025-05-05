Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

5 мая, 13:17

В Единой лиге ВТБ рассказали, какие клубы примут участие в следующем сезоне

Камила Абдурахманова
корреспондент

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что все клубы, участвующие в текущем сезоне, планируют продолжить выступление и в следующем сезоне и подали соответствующие заявки, однако «Астана», вероятно, будет играть только в молодежном первенстве.

«Лига получила заявки от всех клубов, включая «Самару». Заявка есть и от «Астаны», но она скорее будет выступать в молодежном первенстве. Что касается потенциально новых участников, в том числе Владивостока, то от них заявок не приходило», — рассказал Кущенко ТАСС.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ-2024/25 участвовало 12 клубов. В январе сообщалось, что лига ведет переговоры с руководством Самарской области о возможном банкротстве клуба «Самара».

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
Сергей Кущенко
Читайте также
Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
Военный ВС России Чукча рассказал про хитрость бойцов при освобождении Даниловки
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Найт: «Мне нравится смотреть НБА только во время плей-офф»

Корстин оценила шансы команд в полуфиналах Лиги ВТБ

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости