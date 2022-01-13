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Сегодня, 16:56

В Единой лиге ВТБ можно заменять заболевших игроками фарм, молодежных команд и свободными агентами

Тимур Ганеев
Корреспондент
Особые правила задействованы в Единой лиге ВТБ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Специально для «СЭ» в пресс-службе Единой лиги ВТБ уточнили, что по правилам баскетбола ФИБА минимальное количество игроков, которое должно быть заявлено командой на матч — пять (в Евролиге допустимое минимальное количество в заявке — восемь баскетболистов).

Плюс в случае большого количества заболевших команды Лиги на замену основным игрокам могут заявлять игроков фарм и молодежных команд, а также подписывать свободных агентов на краткосрочные контракты. По аналогии с НБА, где есть регулярная практика подписания 10-дневных контрактов.

Напомним, что в четверг в Единой лиге ВТБ из-за ситуации с COVID-19 были перенесены две игры: «Енисей» (Красноярск) — «Зелена-Гура» (Польша) и «Зелена-Гура» — «Калев» (Эстония).

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