В допинг-пробе дисквалифицированного баскетболиста «Зенита» Кулагина нашли наркотическое вещество

Защитник «Зенита» Дмитрий Кулагин был дисквалифицирован на три месяца за употребление каннабиноидов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Галину Коврову.

Сегодня, 5 июля стало известно, что баскетболист был отстранен на три месяца за нарушение п. 4.1 («Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов взятой у спортсмена») и п. 4.2 («Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или запрещенного метода») общероссийских антидопинговых правил.

По словам Ковровой, в образце допинг-пробы 30-летнего россиянина обнаружили запрещенную субстанцию карбокси — ТНС (метаболит тетрагидроканнабинола, S8). В список запрещенных препаратов S8 входят субстанции, вызывающие зависимость — тетрагидроканнабинол (ТГК), в том числе каннабис (гашиш и марихуана) и продукты каннабиса, природные и синтетические тетрагидроканнабинолы, а также синтетические каннабиноиды, имитирующие эффекты ТГК.

Согласно данным РУСАДА, дисквалификация за употребление запрещенной субстанции карбокси-тетрогидроканнабинола в соревновательный период составляет до 2 лет, также агентство обязано передавать информацию в правоохранительные органы в случае положительной пробы на наркотические вещества у спортсмена.

Дисквалификация Кулагина действует с 24 июня 2022 года.

В прошлом сезоне защитник набирал в среднем 7,2 очка, 2,0 подборов и 3,4 передачи за игру. В составе «Зенита» он стал чемпионом Единой лиги ВТБ, обыграв в финале плей-офф ЦСКА (счет в серии — 4-3).

3 июля клуб из Санкт-Петербурга объявил о продлении контракта с Кулагиным на 2 года.