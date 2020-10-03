В ЦСКА вспышка коронавируса, три игрока основы изолированы

Первичные тесты на коронавирус выявили три условно-положительных результата среди игроков ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Семен Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс изолированы от команды, их пробы переданы на дополнительное исследование.

В молодежной команде армейцев выявлено семь условно-положительных результатов, один из них уже подтвержден. Это вынудило ЦСКА-2 сегодня отказаться от поездки на матч 1/16 финала Кубка России в Чебоксары. Есть случаи заболевания и среди клубных работников.

Из-за нескольких заболевших в составе дубля тренерский штаб не станет вызывать игроков младших команд для подготовки к матчу Единой лиги ВТБ против «Локомотива». Все команды армейцев работают изолированно.

— У нас впереди большой путь к становлению команды, — сказал главный тренер Димитрис Итудис. — Большой путь к налаживанию связей в защите, поиск правильной дороги. Я верю в свою команду. Верю, что мы найдем верный путь, заполним все пробелы и уберем недочеты в игре. В первую очередь, нам нужно завершить просмотр видео матча с «Барселоной», а затем будет подготовка к игре с «Локо» — это важный соперник, которого мы полностью уважаем. Будет тяжелый матч.