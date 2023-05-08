В ЦСКА сообщили, что состояние здоровья Шведа улучшается

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал состояние баскетболиста команды Алексея Шведа, получившего черепно-мозговую травму.

«Алексей Швед по-прежнему еще находится в больнице, продолжается процесс лечения. Состояние его здоровья постепенно улучшается, но пока ему прописан постельный режим и противопоказаны какие-то активности. В данном случае самый лучший лекарь — это покой и время. Пока все идет нормально, ему разрешено общаться с семьей. Что касается примерных сроков выписки, то все более точно станет известно после праздников, после 9 мая», — приводит слова Ватутина РИА «Новости».

Швед получил черепно-мозговую травму после нападения в Москве на выходе из ресторана. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, задержали троих подозреваемых в возрасте от 17 до 20 лет. В субботу стало известно, что суд арестовал четвертого обвиняемого в нападении на баскетболиста ЦСКА.