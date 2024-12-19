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Сегодня, 19:30

Ватутин ответил на вопрос, интересно ли ЦСКА играть только в Лиге ВТБ

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин в интервью «СЭ» отметил, что его расстраивает большой разрыв между клубами топ-4 Лиги ВТБ и остальными командами в текущем сезоне.

«Интересно ли сражаться только в Лиге ВТБ? Знаете, недавно говорили об этом с нашим греческим тренерским штабом. Они гордятся тем, что работают в клубе Лиги ВТБ.

Ведь в большинстве европейских национальных топ-чемпионатов на титул реально претендует только пара команд — остальные составляют массовку. У нас в России фаворитов сразу четверо. Другой вопрос — расстояние между «большой четверкой» и остальными весьма велико, и это, полагаю, отличительная особенность именно этого сезона. Потому, отвечая на ваш вопрос, — да, интересно. Пусть мы и вынужденно находимся в такой ситуации.

И, кстати, у нас есть не только Лига ВТБ, но и суперлига, юниоры. Антон Юдин проделывает отличную работу с дублем, ребята уже добились значительного прогресса, входят в число лидеров турнира, показывают хорошую игру. Болеем за них с удовольствием», — сказал Ватутин «СЭ».

ЦСКА лидирует в регулярном чемпионате Лиги ВТБ, одержав 18 побед в 20 матчах. У занимающего второе место БК «Зенит» — 17 побед.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин, рендер новой арены. «Если недостроенная арена в таком состоянии простоит зиму, ее проще будет снести». Интервью Ватутина

БК ЦСКА
Андрей Ватутин
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