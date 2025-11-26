В «Автодоре» рассказали о причине расторжения контракта с Хэмилтоном

В «Автодоре» прокомментировали досрочное расторжение контракта с Алексом Хэмилтоном.

«Хэмилтон в своем лучшем состоянии — игрок очень высокого уровня, именно поэтому мы и подписали с ним контракт. Рассчитывали, что Алекс станет одним из лидеров «Автодора» и поведет команду за собой. К сожалению, американец нас сильно подвел.

Он приехал неготовым, без желания играть и приносить пользу клубу. «Химии» между разыгрывающим и командой не сложилось. По этим причинам мы приняли решение расстаться», — цитирует президента «Автодора» Олега Родионова пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ Хэмилтон сыграл в шести матчах, в которых в среднем набирал 10 очков, совершал четыре подбора и отдавал 4,8 передачи.

«Автодор» набрал 15 очков и занимает десятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.