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15 мая 2025, 19:09

В «Астане» назвали причины пропуска следующего сезона Единой лиги ВТБ

Алина Савинова

«Астана» опубликовала заявление по поводу приостановления участия в Единой лиге ВТБ в сезоне-2025/26. Ранее о решении клуба взять паузу сообщил президент лиги Сергей Кущенко.

«Причина данного шага — недостаток времени для адаптации к новым условиям и законодательным изменениям, напрямую влияющим на комплектование команды. На сегодняшний день клуб, к сожалению, не может обеспечить привлечение легионеров необходимого уровня», — говорится в заявлении «Астаны».

Отмечается, что это временный шаг, необходимый для внутренней трансформации клуба. «Астана» заинтересована в возобновлении участия в Единой лиге ВТБ и с оптимизмом смотрит в будущее.

«Мы видим в этом возможность переосмыслить нашу маркетинговую стратегию, усилить спортивный и развлекательный контент, расширить аудиторию и сделать клуб более устойчивым», — подчеркивается в заявлении клуба.

В регулярном чемпионате лиги ВТБ-2024/25 «Астана» заняла последнее, 12-е место. Команда одержала только 2 победы при 42 поражениях.

Источник: https://t.me/astanabasket/5507
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