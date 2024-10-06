УНИКС обыграл «Уралмаш» в Единой лиге ВТБ
УНИКС в гостях победил «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:65.
Самыми результативными игроками встречи стали форвард екатеринбуржцев Тайрелл Нельсон и защитник казанцев Маркос Найт, набравшие по 20 очков.
УНИКС занимает пятое место в Единой лиге ВТБ. «Уралмаш» идет шестым в турнирной таблице.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Уралмаш» (Екатеринбург) — УНИКС (Казань) — 65:87 (16:27, 21:15, 6:27, 22:18)
Ур: Нельсон (20 очков), Уиттакер (17), Мартин (9)
Ун: Найт (20), Рэйнольдс (17), Тэйлор (11)
6 октября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».
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