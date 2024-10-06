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УНИКС обыграл «Уралмаш» в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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УНИКС в гостях победил «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 87:65.

Самыми результативными игроками встречи стали форвард екатеринбуржцев Тайрелл Нельсон и защитник казанцев Маркос Найт, набравшие по 20 очков.

УНИКС занимает пятое место в Единой лиге ВТБ. «Уралмаш» идет шестым в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — УНИКС (Казань) — 65:87 (16:27, 21:15, 6:27, 22:18)

Ур: Нельсон (20 очков), Уиттакер (17), Мартин (9)

Ун: Найт (20), Рэйнольдс (17), Тэйлор (11)

6 октября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».

Баскетбол
БК УНИКС
БК Уралмаш
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