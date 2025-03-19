УНИКС победил «Уралмаш»

УНИКС на выезде обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:67.

У гостей самым результативным игроком стал Маркос Найт — 22 очка. У хозяев больше всех набрал Джавонте Даглас — 14 очков.

Казанский клуб одержал 31-ю победу в 38 матчах и занимает третье место в таблице чемпионата. Екатеринбургский клуб с 20 победами и 17 поражениями — на 5-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — УНИКС (Казань) — 67:93 (15:26, 12:27, 30:26, 10:14)

19 марта. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».