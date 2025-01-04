Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:51

«Уралмаш» нанес «Самаре» пятое подряд поражение в Единой лиге ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Уралмаш» дома победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 68:64. Игрп прошла на арене «ДИВС Уралочка».

Самым результативным игроком матча стал баскетболист екатеринбуржцев Стэнли Уиттакер, набравший 18 очков. У самарской команды 17 очков на счету Ильи Попова.

«Самара» проиграла пятый матч подряд и занимает 9-е место в турнирной таблице. «Уралмаш» находится на 5-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Самара» — 68:64 (20:19, 19:12, 14:17, 15:16)

У: Уиттакер (18), Мартин (16 + 6 перехватов)

С: Попов (17 + 9 подборов), Кулагин (12)

4 января. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
БК Самара
БК Уралмаш
Читайте также
Маск высказался о схватке якутского штурмовика ВС РФ с военным ВСУ
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил первый гол в 2025 году
СКА обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ
В Подмосковье мужчина до смерти избил скалкой 18-летнюю каратистку
«Это не он сдал, а его «сдали». Тарпищев назвал футболиста «Спартака», с которым ошибся Абаскаль
В отношении Эйдельман возбудили новое дело о реабилитации нацизма
Популярное видео
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Агент Рыжов считает, что в Единую лигу ВТБ нужно добавить 4-5 российских команд

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости