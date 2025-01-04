«Уралмаш» нанес «Самаре» пятое подряд поражение в Единой лиге ВТБ

«Уралмаш» дома победил «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 68:64. Игрп прошла на арене «ДИВС Уралочка».

Самым результативным игроком матча стал баскетболист екатеринбуржцев Стэнли Уиттакер, набравший 18 очков. У самарской команды 17 очков на счету Ильи Попова.

«Самара» проиграла пятый матч подряд и занимает 9-е место в турнирной таблице. «Уралмаш» находится на 5-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Самара» — 68:64 (20:19, 19:12, 14:17, 15:16)

У: Уиттакер (18), Мартин (16 + 6 перехватов)

С: Попов (17 + 9 подборов), Кулагин (12)

4 января. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».