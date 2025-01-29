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Сегодня, 09:40

«Уралмаш» получил половину голосов генменеджеров клубов Лиги ВТБ в категории «Лучшая команда, не считая топ-4»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Шесть генменеджеров клубов Единой лиги ВТБ (из 12) считают «Уралмаш» лучшей командой турнира за пределами топ-4.

Всего за полтора сезона клуб из Екатеринбурга из новичка лиги превратился в команду, которая ближе всех подобралась к грандам. В этом огромная заслуга президента клуба Виктора Ганиенко, который обеспечивает львиную долю бюджета из собственных средств. Также добрым словом стоит отметить Сергея Доманова, который последние годы занимался формированием ростера и был главным инициатором приглашения в Екатеринбург белорусского специалиста Ростислава Вергуна.

По два голоса у «Пармы» и «Пари НН», по одному — у «Автодора» и «Енисея».

«СЭ» организовал второй анонимный опрос президентов, спортивных директоров, руководителей клубов Единой лиги ВТБ (по одному от каждой команды), попросив их ответить на 37 главных вопросов по сезону-2024/25. В анонимном голосовании, которое проводилось на протяжении декабря — января, приняли участие представители всех 12 клубов лиги.

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БК Уралмаш
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