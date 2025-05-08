«Уралмаш» оштрафован на 500 тысяч рублей

Единая лига ВТБ оштрафовала «Уралмаш» на 500 тысяч рублей за высказывания президента клуба Виктора Ганиенко, порочащие честь и достоинство лиги, а также ее участников. В случае повторного нарушения налагается штраф в размере 1 миллиона рублей.

Ранее в открытом доступе появилось видео, в котором Виктор Ганиенко на встрече с болельщиками нелицеприятно высказался о работе арбитров турнира.

В текущем сезоне «Уралмаш» занял пятое место в регулярке. В первом раунде плей-офф подопечные Ростислава Вергуна уступили «Локомотиву-Кубань» (3:1 — в серии).