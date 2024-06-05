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Сегодня, 10:04

«Уралмаш» объявил об уходе Невелса

Алина Савинова
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Защитник Гарретт Невелс покинул «Уралмаш», сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

«Гарретт Невелс продолжит карьеру в другом клубе. Мы благодарим «G-Money» за его вклад в наши победы и игру. Желаем успехов», — говорится в заявлении «Уралмаша».

Американец присоединился к «Уралмашу» перед началом прошедшего сезона. До этого он выступал за такие команд, как «Трефл Сопот», ФМП, «Порту», «Шленск» и другие.

В сезоне-2023/24 «Уралмаш» впервые принял участие в Единой лиге ВТБ. В серии первого раунда плей-офф екатеринбуржцы уступили «Зениту».

Баскетбол
БК Уралмаш
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