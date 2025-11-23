Баскетбол
Сегодня, 17:08

«Уралмаш» победил «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент

«Уралмаш» обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 73:72.

Самым результативным игроком стал баскетболист нижегородцев Кирилл Попов, набравший 20 очков.

«Уралмаш» выиграл шесть матчей из 12 и занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги ВТБ. «Нижний Новгород» с тремя победами находится на девятой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 73:72 (16:27, 18:14, 20:12, 19:19)

23 ноября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка»

БК Нижний Новгород
БК Уралмаш
