«Уралмаш» уступил МБА в матче Единой лиги ВТБ

МБА на выезде победил «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 71:65.

Самым результативным игроком встречи стал форвард московской команды Максим Барашков, набравший 19 очков. У екатеринбуржцев больше всего очков на счету Октавиуса Эллиса (17).

«Уралмаш» одержал 16 побед в сезоне при 15 поражениях и располагается на пятом месте в турнирной таблице. МБА (10 побед и 21 поражение) идет десятым.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — МБА (Москва) — 65:71 (16:16, 19:19, 18:20, 12:16)

«Уралмаш»: Эллис (17), Далтон (13), Даглас (11)

МБА: Барашков (19), Личутин (16), Коновалов (9)

9 февраля. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка»