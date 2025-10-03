Баскетбол
Сегодня, 19:27

«Уралмаш» проиграл МБА в матче Единой лиги ВТБ

«Уралмаш» в домашнем матче Единой лиги ВТБ проиграл МБА — 77:83.

После третьей четверти гости вели с минимальной разницей в счете (55:56). Лидер в матче менялся 15 раз.

Для екатеринбургской команды это была вторая игра в сезоне, для московской — первая.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — МБА (Москва) — 77:83 (17:18, 23:23, 15:15, 22:27)

«Уралмаш»: Нэльсон (15 + 9 подборов), Карданахишвили (14 + 5 передач), Нэвелс (14).

МБА-МАИ: Зубков (13), Певнев (12 + 6 подборов), Трушкин (11 + 6 подборов), Зайцев (11 + 5 передач).

3 октября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2025-2026/
  • Saiga-спринтер

    Аксиома спорта - всегда играешь так, как позврояет соперник. Уралмаш играл плохо в нападении потому, что МБА хорошо играл в защите. Под кольцами у уралмашевцев некому сыграть как классическому центровому. А кто проигрывает щит, тот проигывает матч. Баскетбольгая истина в наглядном виде.

    03.10.2025

