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Сегодня, 12:00

«Уралмаш» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча плей-офф Единой лиги ВТБ

«Уралмаш» сыграет с «Локомотивом» в третьем матче плей-офф Единой лиги ВТБ 27 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Мартин Джеремайя, игрок «Уралмаша».
Фото БК «Уралмаш»

«Уралмаш» сыграет с «Локомотивом» в третьем матче плей-офф Единой лиги ВТБ в воскресенье, 27 апреля. Игра пройдет во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть бесплатно на телеканале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Также встречу покажут на телеканале «СТАРТ». Следить за ходом поединка можно в ретрансляции федерального телеканала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Счет в серии 1-1. Первый матч завершился победой «Локо» со счетом 97:65. Во второй игре сильнее были екатеринбуржцы — 75:66.

Единая лига ВТБ: таблицы, календарь и результаты в актуальном виде, новости и статьи, видео и фото

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