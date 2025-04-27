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Сегодня, 16:13

«Локомотив-Кубань» разгромил «Уралмаш» и вышел вперед в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ

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«Локомотив-Кубань» на выезде разгромил «Уралмаш» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ — 112:68.

Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник гостей Таджер МакКолл, набравший 20 очков.

«Локомотив-Кубань» вышел вперед в серии до трех побед — 2-1. Четвертый матч южан с «Уралмашем» пройдет 29 апреля в Екатеринбурге, начало — в 17.30 (мск).

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 68:112 (14:25, 23:34, 7:34, 24:19)

У: Мартин (12), Новиков, Эллис (оба — 11)

Л: МакКолл (20), Кливленд (16), Квитковских (13)

Счет в серии: 1-2

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