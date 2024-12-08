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Сегодня, 16:05

«Локомотив-Кубань» победил «Уралмаш» в Единой лиге ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив-Кубань» на выезде обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:83.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Би Джей Джонсон, набравший 21 очко.

«Локомотив-Кубань» занимает третье место в Единой лиге ВТБ. Екатеринбуржцы идут на шестой позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 83:90 (25:27, 18:15, 21:23, 19:25)

У: Мартин (19 очков), О'Брайант (16), Нельсон (13), Уиттакер (13)

Л-К: Джонсон (21), Миллер (19), Квитковских (14)

8 декабря. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка»

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК Уралмаш
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