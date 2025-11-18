«Локомотив-Кубань» переиграл «Уралмаш» и одержал четвертую победу подряд
«Локомотив-Кубань» на выезде победил «Уралмаш» в матче регулярного матча Единой лиги ВТБ — 87:69.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Винс Хантер, набравший 22 очка.
«Локомотив-Кубань» одержал четвертую победу подряд и занимает третье место в Единой лиге ВТБ. «Уралмаш» идет седьмым в турнирной таблице.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 69:87 (16:18, 25:19, 12:29, 16:21)
У: Нэвелс (19 очков), Эллис (13), Карданахишвили (10)
Л-К: Хантер (22), Темиров (19), Квитковских (15)
18 ноября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».
Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
