Сегодня, 19:31

«Локомотив-Кубань» переиграл «Уралмаш» и одержал четвертую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Локомотив-Кубань» на выезде победил «Уралмаш» в матче регулярного матча Единой лиги ВТБ — 87:69.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Винс Хантер, набравший 22 очка.

«Локомотив-Кубань» одержал четвертую победу подряд и занимает третье место в Единой лиге ВТБ. «Уралмаш» идет седьмым в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 69:87 (16:18, 25:19, 12:29, 16:21)

У: Нэвелс (19 очков), Эллис (13), Карданахишвили (10)

Л-К: Хантер (22), Темиров (19), Квитковских (15)

18 ноября. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».

Источник: Таблица Единой лиги ВТБ
  • Saiga-спринтер

    Очень слабая игра Уралмаша неприятно удивила. С такой безалаберной защитой баскетбольные матчи не только не выигрываются, но нормальной командой и не играются.

    18.11.2025

    • Свинин — о поездках в Сербию: «Надеюсь, в третий раз все пройдет без казусов»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

