ЦСКА в гостях победил «Уралмаш»

ЦСКА в гостевом матче Единой лиги ВТБ одержал победу над «Уралмашем» — 79:76.

В составе гостей самым результативным игроком стал Мело Тримбл, на счету которого 19 очков. У хозяев 16 очков набрал Гарретт Нэвелс.

ЦСКА занимает первое место в Единой лиге ВТБ с результатом 30-3. «Уралмаш» идет на седьмой строчке (15-20).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 76:79 (15:11, 17:29, 23:18, 21:21)

26 марта. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».