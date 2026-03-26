ЦСКА в гостях победил «Уралмаш»
ЦСКА в гостевом матче Единой лиги ВТБ одержал победу над «Уралмашем» — 79:76.
В составе гостей самым результативным игроком стал Мело Тримбл, на счету которого 19 очков. У хозяев 16 очков набрал Гарретт Нэвелс.
ЦСКА занимает первое место в Единой лиге ВТБ с результатом 30-3. «Уралмаш» идет на седьмой строчке (15-20).
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Уралмаш» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 76:79 (15:11, 17:29, 23:18, 21:21)
26 марта. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».
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