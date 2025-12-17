ЦСКА победил «Уралмаш»
ЦСКА на выезде обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:64.
У армейцев самым результативным игроком стал Мело Тримбл — 16 очков. У команды из Екатеринбурга больше всех очков набрал Хэйден Далтон — 18.
ЦСКА одержал 14-ю победу в 16 матчах и лидирует в таблице чемпионата. «Уралмаш» с 6 победами и 8 поражениями располагается на 7-й строчке.
ЦСКА 21 декабря примет МБА, «Уралмаш» в этот же день сыграет дома с «БЕТСИТИ Пармой».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Уралмаш» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 64:86 (21:26, 22:19, 7:17, 14:24)
«Уралмаш»: Далтон (18), Нэльсон (16)
ЦСКА: Тримбл (16), Астапкович (15), Митрович (12 + 9 подборов), Уэйр (11)
17 декабря. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».
Новости