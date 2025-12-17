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17 декабря 2025, 19:12

ЦСКА победил «Уралмаш»

Руслан Минаев

ЦСКА на выезде обыграл «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 86:64.

У армейцев самым результативным игроком стал Мело Тримбл — 16 очков. У команды из Екатеринбурга больше всех очков набрал Хэйден Далтон — 18.

ЦСКА одержал 14-ю победу в 16 матчах и лидирует в таблице чемпионата. «Уралмаш» с 6 победами и 8 поражениями располагается на 7-й строчке.

ЦСКА 21 декабря примет МБА, «Уралмаш» в этот же день сыграет дома с «БЕТСИТИ Пармой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Уралмаш» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 64:86 (21:26, 22:19, 7:17, 14:24)

«Уралмаш»: Далтон (18), Нэльсон (16)

ЦСКА: Тримбл (16), Астапкович (15), Митрович (12 + 9 подборов), Уэйр (11)

17 декабря. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».

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Баскетбол
БК Уралмаш
БК ЦСКА
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