«Уралмаш» победил «Автодор», «Парма» обыграла «Астану»

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«Уралмаш» дома обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 79:60.

Самым результативным игроком стал Джеремайя Мартин («Уралмаш») — 27 очков.

«Уралмаш» одержал 10 побед и потерпел 10 поражений, клуб занимает 6-е место в таблице чемпионата. «Автодор» — на 8-й строчке.

«Парма» на выезде победила «Астану» со счетом 83:62.

Самым результативным игроком стал Ройс Хэмм («Парма») — 22 очка.

«Парма» одержала 9-ю победу в 20 матчах — 7-е место в таблице. «Астана» проиграла 21-й матч подряд.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Астана» — «Парма-Пари» (Пермь) — 62:83 (11:19, 16:22, 15:23, 20:19)

17 декабря. Астана. «СК Велотрек».

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Автодор» (Саратов) — 79:60 (25:19, 14:12, 16:9, 24:20)

17 декабря. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка».