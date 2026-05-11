УНИКС обыграл «Зенит» в первом матче полуфинальной серии

УНИКС на своем паркете победил «Зенит» в первом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча проходила в Казани.

Игра дошла до овертайма и завершилась со счетом 107:104 в пользу казанцев.

У хозяев самым результативным игроком стал Дишон Пьер, на счету которого 27 очков. У гостей Лука Шаманич набрал 28 очков.

УНИКС повел в серии со счетом 1-0. Второй матч состоится 13 мая в Казани.

Единая лига ВТБ

1/2 финала

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 107:104 ОТ (23:18, 15:26, 29:17, 23:29, 17:14)

УНИКС: Пьер (27), Рэйнольдс (23), Кулагин (18), Ли (15), Бингэм (14 + 9 подборов)

«Зенит»: Шаманич (28 + 6 подборов), Жбанов (23 + 7 подборов), Фрэйзер (10 + 7 передач)

11 мая. Казань. «Баскет-Холл».

Счет в серии: 1-0

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