УНИКС проиграл «Зениту» и не смог вернуться на первое место в Единой лиге ВТБ

УНИКС на своей площадке уступил «Зениту» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Питерцы одолели казанцев со счетом 84:80.

УНИКС потерпел третье поражение в сезоне и не смог вернуться на первое место в турнирной таблице. У команды 14 побед в 17 матчах, как и у ЦСКА, но красно-синие находятся выше по дополнительным показателям.

«Зенит» имеет 12 побед в 16 встречах и занимает третье место.

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УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 80:84 (21:19, 18:21, 18:25, 23:19)

21 марта. Казань. «Баскет-Холл».