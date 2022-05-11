Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:59

«Зенит» обыграл УНИКС и вышел вперед в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Зенит» обыграл УНИКС в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ — 68:67.

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Лоренцо Браун, набравший 21 очко.

«Зенит» вышел вперед в серии до трех побед — 2-1. Четвертый матч пройдет 13 мая, начало — в 20.00 (мск).

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 67:68 (21:16, 14:19, 16:19, 16:14)

11 мая. Казань. «Баскет-Холл».

БК Зенит
БК УНИКС
1
3
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Форвард УНИКСа Хезонья признан самым ценным игроком сезона в Единой лиге ВТБ

Бэрон прокомментировал победу над УНИКСом в третьем матче полуфинальной серии
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости