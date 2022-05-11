«Зенит» обыграл УНИКС и вышел вперед в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл УНИКС в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ — 68:67.

Самым результативным игроком встречи стал защитник УНИКСа Лоренцо Браун, набравший 21 очко.

«Зенит» вышел вперед в серии до трех побед — 2-1. Четвертый матч пройдет 13 мая, начало — в 20.00 (мск).

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/2 финала

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 67:68 (21:16, 14:19, 16:19, 16:14)

11 мая. Казань. «Баскет-Холл».