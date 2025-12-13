УНИКС одержал победу над «Уралмашем» на Basket Cup

УНИКС победил «Уралмаш» в матче внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ — Winline Basket Cup-2025 — 97:75. Игра прошла на арене «Баскет-холл» в Казани.

Казанцы выиграли два матча из двух сыгранных на турнире и возглавляют турнирную таблицу группы Б. Команда из Екатеринбурга потерпела второе поражение при одной победе и занимает третье место. В группе Б также выступают «Зенит» (вторая строчка) и боснийская «Игокея» (четвертая позиция).

14 января УНИКС и «Уралмаш» сыграют в рамках Basket Cup в Екатеринбурге.