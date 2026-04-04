«Уралмаш» прервал серию УНИКСа из трех побед, Швед набрал 17 очков

УНИКС дома уступил «Уралмашу» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 74:82.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Алексей Швед, который набрал 17 очков.

УНИКС (30 побед — 6 поражений) остается на втором месте в Единой лиге ВТБ. У казанцев прервалась серия из трех побед кряду.

«Уралмаш» (16-21) прервал серию из четырех поражений подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 74:82 (21:16, 12:30, 27:20, 14:16)

«УНИКС»: Швед (17 очков), Рэйнольдс (10), Пэрис (9), Захаров (9)

«Уралмаш»: Далтон (13+10 подборов), Герасимов (12), Нэвелс (11), Карданахишвили (11), Нэльсон (11)

4 апреля. Казань. «Баскет-Холл».

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